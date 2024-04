Bimba di 6 anni rischia di annegare in una piscina termale a Ischia | soccorsa dal bagnino

Pubblicato il 18 Febbraio, 2024 Ieri sera, all’ingresso di Terracina, si è sfiorata la tragedia quando un’auto, con a bordo una giovane donna, è finita nel canale Pio VI. Un evento che avrebbe potuto avere esiti nefasti, se non fosse stato per l’intervento tempestivo e coraggioso di due ragazzi, ... Continua a leggere>>

La Bimba , turista tedesca in vacanza con la famiglia, è stata salvata grazie al tempestivo intervento della nonna, dei poliziotti e di alcuni presenti.

Rischia di annegare in piscina a Ischia, bimba salvata in extremis da bagnino e personale medico - La piccola è stata salvata da un assistente bagnante e da personale medico della struttura. La bambina è stata trasferita prima nell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e successivamente in idroambulanza ...

Continua a leggere>>

Ischia, bimba rischia di annegare nella piscina termale: è in prognosi riservata - Una bimba di 6 anni ha rischiato di annegare nel pomeriggio in una piscina termale all'interno di un parco di Casamicciola. I carabinieri sono intervenuti e stanno indagando sulle cause dell'incidente ...

Continua a leggere>>

Isola del Giglio, 36enne annega durante la pesca in apnea - Il 36enne Raffaele Gulmanelli, originario di Bologna, ha perso la vita mentre pescava in apnea all'Isola del Giglio. La Capitaneria di porto ne ha recuperato il corpo.

Continua a leggere>>