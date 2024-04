I testi che lo inchiodano | le scuse mai fatte | la bimba di 4 anni che ha rischiato Ecco perché i pm vogliono a giudizio Pozzolo per lo sparo di Capodanno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 aprile 2024) «mi hai sparato?l’hai fatto?non ti preoccupi e non fai nulla, pezzo di m…?, figlio di p…?». Erano passate da poco le due del mattino nella sede della pro loco di Rosazza, dove si stava svolgendo il veglione diorganizzato dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (FdI). Venti minuti prima nel trambusto della festa era esploso un colpo dalla mini-pistola del deputato FdI Emanuele, passato di lì molto dopo la mezzanotte per fare un brindisi con l’amico sottosegretario. Il colpo aveva ferito non gravemente alla coscia Luca Campana, genero dell’allora caposcorta di Delmastro, Pablito Morello, che aveva assistito alla scena. Campana aveva sentito una fitta alla gamba, corso in bagno si era tirato giù i pantaloni e aveva visto il ...