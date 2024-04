Bimba di 6 anni cade in mare a Capri e rischia di annegare tra le onde | salvata

« perché mi hai sparato? perché l’hai fatto? perché non ti preoccupi e non fai nulla, pezzo di m…? perché , figlio di p…?». Erano passate da poco le due del mattino nella sede della pro loco di ... (open.online)

Duemila neonati milanesi hanno il doppio cognome, il sindaco Sala: “Non sono pochi, stanno prendendo piede” - Sono circa 1/4 dei bambini nati lo scorso anno ad avere il doppio cognome a Milano. Il sindaco Beppe Sala ne è felice, ma rimane il problema della denatalità ancora elevata.fanpage

A Novara, II messaggio di 2 mila bambini: "La pace si coltiva ogni giorno" - «Lo diciamo ai grandi: se non sapete immaginare la pace, vi aiutiamo noi». Matteo frequenta la quarta elementare dell'istituto Maria Ausiliatrice. È uno dei piccoli ambasciatori della Scuola della pac ...santegidio

Ancona, schianto tra due auto: paura per un neonato e una bambina di 4 anni. Traffico in tilt sulla Flaminia - ANCONA – Schianto fra due auto e caos traffico sulla Flaminia: paura per un neonato e una bambina di 4 anni, portati al Salesi in codice rosso, ma non in pericolo di vita.corriereadriatico