Il Papa celebra i nonni e Banfi Anche l’Italia ne ha uno | è Lino

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 aprile 2024 – Circolano fotografie un po’ aliene di loro due assieme: allegri al di là del protocollo, quasi sull’orlo di una gag. Il comico di “ti spezzo la noce del capocollo” e ilche ride.e Francesco, conquistato tempo fa da quell’invito irriverente: “Santità, è il mio lavoro: quando lei sta un po’ incavoleto mi faccia chiamare, che ci penso io”. Lo ha chiamatoieri all’evento “La carezza e il sorriso” nell’aula Paolo VI, dove Francesco ha incontrato una folla die nipoti per ribadire che “l’amore ci rende migliori”.l’amicizia, però. Come quella indecifrabile con l’attore pugliese, 87 anni entrambi a solo sei mesi di distacco, abbastanza per autorizzare un teatrante a prendersi delle confidenze: "Io sono di luglio quindi più vecchio, ...

