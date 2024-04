Papa Francesco con Lino Banfi e Al Bano incontra i nonni | Gli anziani non vanno emarginati

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Francesco parteciperà al G7 in Puglia sull’intelligenza artificiale “in presenza”. E’ quanto riferito all’Ansa dalla sala stampa vaticana. Strumenti al servizio della pace, per promuovere la dignità di tutti, per sostenere le fasce più fragili, dai giovani ai detenuti, ... Continua a leggere>>

Nonni e nipoti insieme in Vaticano con papa francesco, ci sono anche Lino Banfi e Al Bano - Incontro in Vaticano di nonni e nipoti al quale hanno preso parte anche papa francesco. A guidare l'evento è monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e presidente ...

papa francesco: "i nonni sono la memoria di un mondo senza memoria" - "L'amore ci rende migliori, ci rende più ricchi e ci rende più saggi, ad ogni età" perché "solo stando insieme con amore, non escludendo nessuno, che si diventa migliori, più umani!": lo ha detto papa ...

Dalla Puglia un nuovo cappellano per papa francesco: don Giacomo Antonicelli. "Una festa per la Chiesa di Taranto" - Da Palagianello, comune di 7mila anime in provincia di Taranto, un nuovo cappellano di papa francesco. Iacobum Antonicelli. Don Giacomo Antonicelli, insomma, 38 anni sacerdote palagianellese, per ...

