Lino Banfi racconta della sua amicizia col Papa | Gli sto simpatico Ci vediamo e ridiamo tanto Corsera

(Di sabato 27 aprile 2024)al CorriereSera dell’che si è instaurata col«Glielo dico sempre, aFrancesco. “Santità, quando lei sta un po’ incavoleto, mi faccia chiamare, che ci penso io”. Mi ha preso in parola. Da un anno la nostrasi è consolidata, il Santo Padre mi ha fatto capire che gli stopiù spesso e. “Quando vieni tu, è più sereno”, mi hanno confermato. Ho la faccia tosta io, scherzando gli ricordo che abbiamo la stessa età, ma che sono più vecchio di sei mesi e quindi mi deve rispettare come anziano» Di che parlate quando siete insieme? «Dei nostri affetti. Lui midi quando era piccolo in Argentina, io ...

