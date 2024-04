Emma Thompson nella commedia Nanny McPhee – Tata Matilda | tutte le curiosità da conoscere

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 26 aprile 2024)prima serata di Venerdì 26 Aprile su Italia Uno va in onda, unabrillante dal sapore di favola dark che può contare sulla nota bravura dell’attrice protagonista,(e non solo). Non originalissimotrama ma gradevole, il film è l’ideale per riunire davanti alla tv tutta la famiglia, grandi e piccini. Di seguito vi sveliamo lepiù interessanti dasulla pellicola.: la trama in breve e il cast Cedric Brown resta precocemente vedovo e con la responsabilità di dover crescere ben sette figli. L’uomo è disperato, anche perché la zia ...