Highlights Virtus Bologna-Reggiana 83-73 | Serie A basket VIDEO

Il Baskonia vince sulla Virtus Bologna per 89-77, nel match valido per i play-in di Eurolega 2023/2024. I padroni di casa continueranno dunque il proprio percorso europeo, mentre la compagine emiliana dice addio alla rassegna continentale. La partita, equilibrata durante il primo tempo, prende una svolta radicale nella seconda metà, con il Baskonia che prende velocemente il largo. In questo video, ecco riassunti i migliori momenti ... (sportface)

Capolavoro della Virtus Bologna, che passa a Istanbul contro l’Efes 67-64 nella prima partita dei play-in di Eurolega 2023/2024. Incredibile prova di squadra delle V Nere, che rispondono con il collettivo alle grandi difficoltà dell’ultimo periodo tra campionato e coppa. Bologna che si ritrova nel momento più importante della stagione e si guadagna la sfida con Baskonia, sconfitta oggi da Maccabi 113-85, per un posto nelle prime otto ... (sportface)

Il video con gli Highlights di Virtus Bologna-Baskonia 91-95, match valido per la trentaquattresima e ultima giornata di Eurolega 2023/2024. Le vu nere perdono in casa contro la formazione basca e non trovano l’ottavo posto conclusivo. Viceversa, approdano sì al play-in, ma come decima, e quindi dovranno vincere ben due partite se vogliono approdare ai playoff per il titolo. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. The post Highlights ... (sportface)

La Virtus domina Venezia in trasferta 89-70. Sfida dominata dai ragazzi di Banchi, che stanno riscattando in campionato le delusioni dell’ultimo periodo in Eurolega. Il miglior realizzatore delle V Nere è Shengelia, che chiude con 16 punti e 3 assist. Bene anche Zizic (15+9 rimbalzi) e Hackett (12+5+3), al ritorno in campo dopo i problemi fisici dell’ultimo periodo. Ecco gli Highlights della sfida. The post Highlights Venezia-Virtus Bologna ... (sportface)

Gli Highlights e i migliori momenti del derby italiano di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Nella trentatreesima giornata la squadra di Ettore Messina vince 90-75 e tiene viva una piccola speranza play-in: nell’ultimo turno contro il Maccabi servirà una vittoria con una combinazione favorevole di risultati sugli altri campi. Nikola Mirotic realizza una doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi. Stefano Tonut e Nicolò Melli ne ... (sportface)