Basket femminile - Venezia e Schio provano a staccare il pass per la semifinale dei playoff di Serie A1 La Virtus Bologna deve reagire contro Ragus - al via anche i playout

(Di venerdì 26 aprile 2024) LaA1 ditorna in campo nel weekend alle porte per le gare-2 dei quarti di finale deicon tre partite previste domenica 28 aprile ed una nella serata di lunedì 29 aprile. Scattanoper evitare la retrocessione in A2: andiamo a presentare brevemente le sfide che ci attendono. Per i quarti di finale dei, alle ore 18:00 laalacquaa ospita laper cercare di sovvertire il pronostico dopo il successo esterno in gara-1 per 75-77 – le V-nere devono pareggiare i conti e giocarsi il tutto per tutto nell’eventuale gara-3 di nuovo a, con le siciliane che puntano a tornare inscudetto ...

