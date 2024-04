Calcio Serie D Robert Lewis entra nella Vigor Senigallia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 27 aprile 2024) L’avvocato Usa, già Ceo del Cesena, acquisisce ampie quote, ma Federiconi rimane presidente, 27 Aprile 2024 – Laannuncia l’ingresso in società con una quota definita “significativa” (a quanto ci risulta da giorni, comunque superiore al 50%) dell’avvocato Usa. Una voce che girava da mesi quella dell’arrivo dell’ex dirigente del Cesena ma che si era fatta sempre più insistente negli ultimi giorni, e che che la dirigenza rossoblù ha ufficializzato con un comunicato arrivatoprima mattinata di sabato: data l’importanza della notizia, comunque, sarebbe stato più opportuno per rispetto alla stampa e alla città una conferenza stampa che illustrasse le modalità dell’ingresso, ancor più in unadove le voci di piazza, ...