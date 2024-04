Calcio Serie D Vigor Senigallia - a Riccione l’ultima trasferta

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 26 aprile 2024) Almeno per la stagione regolare, perché i play-off sono ancora possibili. Ma serve una prova decisamente più convincente rispetto alle ultime, nonostante la solite importanti defezioni, 26 Aprile 2024 – Penultima giornata diD con lachiamata a difendere lo striminzito punto di vantaggio sul sesto posto e dunque la quinta piazza che varrebbe i play-off. Al solito Clementi dovrà fare i conti con le assenze: rientra Mancini dalla squalifica ma gli infortunati anziché diminuire aumentano: ai giocatori out ormai da tempo e per i quali la stagione è terminata come Mori e Bartolini, si sono aggiunti il terzino bomber Scheffer, 10 reti tutte su azione, anche per lui stagione finita mentre pure Gambini, e Tomba, febbricitante, non stanno bene. Ma chi c’è dovrà fornire una prestazione migliore delle ultime per mantenere ...