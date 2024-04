Atalanta - tifosi in trasferta a Monza con 200 motorini sfidando freddo e pioggia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 aprile 2024) Sono partiti a bordo di 200, come sempre l’appuntamento è stato allo stadio, poi il passaggio per il centro di Bergamo via verso. Circa 400nerazzurri hanno sfidato le intemperie climatiche per rispettare le tradizioni delle trasferte su due ruote in primavera. Il viaggio è iniziato intorno alle 16 con il passaggio in via Roma, proseguito per le strade tra il lecchese e la Brianza per poi raggiungere l’U-Power Stadium intorno alle 18, dove hanno trovato un vento gelido e ha ulteriormente abbassato le temperature, già sotto le medie stagionali del periodo. Il ritorno, con previstae in notturna, si preannuncia ancora più complicato. Ma per la Dea questo e altro.