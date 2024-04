WWE | Legittimo l’infortunio di Dominik Mysterio - ignoti i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 aprile 2024) Escluso all’ultimo dal Tag-Team Match di ieri notte (a favore di Santos Escobar),sarebbe legittimamente infortunato, senza però nessun indicazione sull’entità del(o sul suo). La conferma in quel di Raw quindi, dopo l’esclusione dal mini tour europeo in Gran Bretagna (con Ricochet che l’ha sostituito). Continua dunque la serie di sfortunati eventi per il Judgment Day, dopo il problema alla spalla di Rhea Ripley che l’ha costretta a rendere vacante il Women’s World Championship, vinto da Becky Lynch ieri notte. Non sappiamo se continuerà ad apparire on screen nelle prossime settimane o mesi, in base al problema che ha accusato il figlio di Rey, viste le crepe accusate all’interno nella stable e la storyline in corso.