WWE | Grave infortunio per Dominik Mysterio - si prevede uno stop abbastanza lungo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 aprile 2024) Spesso e volentieri, nella vita di un uomo, per ogni cosa buona che accade si verifichino almeno due disgrazie: nel caso del Judgment Day, la vittoria di Damian Priest a WrestleMania rischia di essere offuscata dalla serie di infortuni che sta colpendo il gruppo. Subito dopo WrestleMania, Rhea Ripley ha dovuto rendere vacante il Women’s World Championship a causa di unche la terrà ai box per almeno 3 mesi, mentre adesso è toccato al suo Dom Dom. Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer Newsletter, l’mostrato on screen danell’ultimo episodio di RAW non farebbe affatto parte della keyfabe. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer,si sarebbe infortunato nel corso del suo match contro Andrade lo scorso 15 aprile e i tempi di recuperi, per ...