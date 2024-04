“Super Eroi Fragili” | convegno in biblioteca a Curti Il sindaco Raiano | importante occasione di riflessione sui nostri ragazzi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 13 aprile 2024). Questa mattina, presso lacomunale di, si è tenuto il”. All’iniziativa ha partecipato anche ilAntonio. «E’ stata un’di, scoperta e networking, per affiancare e accompagnare gli adolescenti in modo competente e attento, con una particolare attenzione al dialogo tra generazioni. – ha detto il– Come amministrazione abbiamo fortemente a cuore il benessere deiconcittadini, soprattutto quando si tratta dei più piccoli e dei, che vanno tutelati con servizi pensati su misura per loro e le loro ...