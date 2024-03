Salvini sulla riforma del codice della strada | “E’ per il bene dei nostri ragazzi” Ma il sindaco chiederà lo stop a Meloni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bologna, 20 marzo 2024 – "Mi sono spiaciuti accenni e attacchidel. Che io sto mettendo giù da padre, non da ministro e che è in via di approvazione nelle prossime ore. Non è una contro, lo facciamo per ildei". Il ministro Matteo, in videocollegamento all'evento 'MuovERsi'Regione Emilia-Romagna, ha teso la mano a Lepore e Bonaccinicollaborazione interistituzionale. "Siamo una macchina alleata, a prescindere dalle latitudini e dalle colorazioni politiche”, ha detto, che non ha parlato del Passante e ha lambito la querelleCittà 30. “Non possiamo pensare ...