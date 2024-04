Seravezza festeggia la promozione in Seconda categoria | dominio e trionfo in Terza

(Di lunedì 22 aprile 2024) Grande festa in casache con 4 turni d’anticipo si è guadagnato lainal termine di una stagione esaltante. La 26ª giornata difa registrare, oltre alla vittoria della capolista a tavolino col Podenzana, il pareggio tra Pontremoli e Montagna Seravezzina. La Gragnolese si è imposta sullo Spartak mentre il Dallas Romagnano è stato fermato dal Don Bosco Fossone. Il Marina di Massa ha vinto 3-1 col Fosdinovo. Stasera l’Attuoni, battendo la Tirrenia, può salire al secondo posto. Risultati:-Podenzana 3-0, Gragnolese-Spartak Apuane 4-0, Pontremoli-Mtg.Seravezzina 2-2, M. Massa-Fosdinovo 3-1, D.B. Fossone-Dallas 2-0. Posticipi: Sporting Marina-Vallizeri (’Pedonese’, ore 20.30), Attuoni-Tirrenia (’Deste’, ore 21). Riposa: Monti. ...

