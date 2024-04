Terza Categoria Sabato i primi verdetti? Tutto dipende dall’anticipo Largo Europa – Villa Strada

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 23 aprile 2024) Il prossimo turno potrebbe già dare la sentenza definitiva. Venerdì sera al ‘Mosconi’ Monte Roberto spettatore interessato VALLESINA, 23 aprile 2024 – Siamo in vista del triplice fischio finale. Restano due partite ma già dal prossimo turno la matematica potrebbe sentenziare la decisione finale. Se, che giocano in anticipo venerdì sera al Mosconi di Jesi, dovesse finire in parità e il giorno dopo il Monte Roberto vincere a Maiolati la formazione di Catalano festeggerà la promozione in Seconda. L’ultimo turno ha visto le prime quattro della classifica tutte vincere con la sola Spes Jesi che ha pareggiato ad Albacina. E come già avevamo anticipato la volta scorsa l’undici di Pelonara rischia la clamorosa esclusione dai play off. Nelle ultime tre partite la squadra ...