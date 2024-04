Terza Categoria Playoff - Cervia contro il Carpinello Reda già in semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Ultima di campionato in: già decise le promozioni sono in ballo i posti per la post season. Nel girone A resta tutto invariato a parte il Juniorche vince a Borgo Sisa cole sale al 5° posto, affrontando nuovamente i forlivesi nei. Già inil Mezzano si affronteranno Compagnia dell’Albero-Pol. Camerlona, Coyotes-Atlas di Pantaleone (foto) e Junior-. Nel girone B cambia tutto all’ultima giornata. Lo Sporting Lugo viene bloccato sul pari (2-2) nel derby col Lugo (anzi Madonna pareggia al 4’ di recupero) e scivola al terzo posto. Sale al secondo e, dunque, è già in, la Pro Loco(3-0 con la Marradese). Ecco la griglia degli spareggi promozione: Sporting Lugo-Villanova, Prada-Biancanigo, ...