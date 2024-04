Red Bull smorza il caso Newey | E’ sotto contratto fino al 2025

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 aprile 2024 – La notizia di un possibile addio prematuro del progettista dei record Adrianalla Redmette quasi in secondo piano il mercato piloti. Nel frattempo però il team legato alla celebre bibita cerca di spegnere un po’ ilscoppiato ieri: “Adrianalmenoalla fine del– spiega Redin una nota – e non siamo a conoscenza di un suo arrivo in altre squadre”. E qui veniamo al, perché secondo indiscrezioni di stampa ci sarebbero delle clausole che potrebbero impedirgli di unirsi a uno dei team rivali della Redper altri 12 mesi dopo la scadenza, il che, in teoria, lo renderebbe indisponibile per un'altra squadra ...

