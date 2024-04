Red Bull - Newey annuncia addio | terremoto nel team

(Di giovedì 25 aprile 2024) (Adnkronos) – Adrianha deciso, lascerà la Redalla fine del Mondiale 2024 di Formula 1. Il ‘genio’ che da 2 decenni progetta le monoposto deldicealla scuderia, che grazie anche alle sue idee ha conquistato 7 titoli piloti e 6 tra i costruttori. L’è stato anticipato dal magazine tedesco Auto Motor und Sport.ha firmato un nuovo contratto lo scorso anno, ma a quanto pare non ritiene di poter continuare a lavorare in un ambiente condizionato dalle frizioni tra l’ala che fa capo alprincipal Chris Horner e quella che fa riferimento a Helmut Marko, perno dell”anima’ austriaca della scuderia. La Redsta dominando il Mondiale 2024 con la monoposto RB20: Max Verstappen, campione del mondo negli ultimi 3 anni, ...

Secondo la BBC il progettista responsabile dei tanti trionfi della Red Bull avrebbe annunciato l'intenzione di lascia re a fine stagione. Nonostante un'offerta dell'Aston Martin, la Ferrari è la favorita per acquisirne i servigi. Il caos nel team potrebbe indurre all'addio Verstappen, corteggiato ... Continua a leggere>>

Adrian Newey lascerà la Red Bull al termine della stagione 2024. La notizia non è ufficiale, ma è una voce sempre più accreditata, riporta da autorevoli voci internazionali, AutoMotorSport e BBC e rilanciata da vari media italiani. Newey , il genio della F1, il progettista che con le sue... Continua a leggere>>

“Adrian Newey è pronto a lasciare la Red Bull, per le controversie nate dopo lo scandalo ‘Sexgate‘ che ha coinvolto il team principal Christian Horner”. È la bomba lanciata a sorpresa nel pomeriggio di giovedì 25 aprile da Auto Motor und Sport e dalla Bbc. Secondo entrambi, il 65enne direttore ... Continua a leggere>>

Clamoroso in Red bull, Adrian newey ad un passo dal lasciare il team a fine stagione - Adrian newey è pronto a lasciare la Red bull. Non basta il dominio assoluto anche in questa stagione della sua creatura che ad oggi con Verstappen ha vinto 4 delle 5 ...

Continua a leggere>>

F1. Adrian newey dice addio alla Red bull L’ipotesi Ferrari prende sempre più vita. Gli scenari - Adrian newey pronto a lasciare la Red bull. L’opzione Ferrari prende sempre più piedi ma ecco quale è la situazione ...

Continua a leggere>>

Formula 1 - newey in procinto di lasciare la Red bull - Quattroruote.it - La notizia l’ha lanciata il sito tedesco Auto Motor und Sport ed è stata confermata anche a Formu1a.uno: Adrian newey lascerà la Red bull dopo quasi 20 anni di permanenza con la squadra anglo-austriac ...

Continua a leggere>>