come cambiano le cose nel giro di due anni per il Sassuolo : due anni fa il tappeto rosso all’ultima giornata di campionato per regalare lo scudetto al Milan ai danni dell’Inter. Ora, con lo spettro ... (inter-news)

Sassuolo, Ballardini: 'Atteggiamento giusto, teniamo la prestazione. Quel contropiede di Laurienté...' - Il Sassuolo sfiora l`impresa con il Milan. Finisce 3-3 al Mapei Stadium nella 32esima giornata di Serie A, il terzo pareggio consecutivo non permette agli emiliani.calciomercato

Sassuolo-Milan, Pioli: “Prossime partite decisive per il mio futuro Faremo di tutto per vincerle. Su Leao…” - L’intervista di Pioli e Ballardini al termine di Sassuolo-Milan – La partita tra Sassuolo e Milan, valida per la 32ª giornata di campionato, è terminata in parità con il risultato di 3-3. Dopo l’otti ...tag24

Milan, la rimonta riesce a metà: pari ricco di gol contro il Sassuolo - Spalle al muro, il Milan torna in partita: Jokic accorcia al 59', insaccando dopo aver raccolto una respinta corta di Consigli, quattro minuti dopo ci sarebbe anche il terzo gol ma Chukwueze, nel ...sportal