Basket serie c I Titans partono col piede giusto Vincono gli Angels

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024)a segno al debutto nei playoff di C umbro-marchigiana. La squadra di coach Millina, orfana da mesi di Dini e adesso anche senza Pesaresi, batte Porto Sant’Elpidio in gara1 dei quarti. Per i biancazzurri un 72-66 che ha scolpita nel marmo la firma di capitan Macina, autore della tripla del sorpasso a 1’10’’ dalla sirena. Dopo quel 68-66, i marchigiani sbagliano e Fusco la chiude dalla lunetta. Gara2 è in programma domani sera a Porto Sant’Elpidio (ore 21), eventuale terza domenica al Multieventi. La vincente troverà in semifinale una tra Osimo e Fossombrone. Il tabellino: Borello 2, Gamberini 11, Frigoli 9, Macina 14, Fusco 12, Botteghi ne, Dini ne, Felici 19, Pesaresi ne, Monticelli 5, Gasperoni ne, Lettoli. All.: Millina. Nei playout di C Emilia-Romagna, fondamentale vittoria interna deglicon la Sg Fortitudo. I clementini ...