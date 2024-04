F1 | la Red Bull parte con il piede giusto nella FP1 di Suzuka | ma le Ferrari impressionano sul passo gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) C’è voglia di riscatto in casa Reddopo il “buco nero” di Melbourne e la conferma arriva dalla prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di, infatti, la scuderia di Milton Keynes ha piazzato un importante uno-due al termine dei primi 60 minuti di lavoro, ma lanon vuole mollare la presa. Ad ogni modo, dopo il ritiro del GP d’Australia, Max Verstappen inizia il suo fine settimana nipponico con il miglior tempoFP1 in 1:30.056 (con gomma soft) dopo aver iniziato il turno con le hard e su un ritmo migliore degli inseguitori con le medie. Alle sue spalle, a soli 181 millesimi, Sergio Perez con la seconda Redin 1:30.237. Terza posizione per un brillante Carlos ...