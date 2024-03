Biden ha autorizzato il trasferimento di miliardi di dollari in bombe e aerei da combattimento allo Stato ebraico

(Di venerdì 29 marzo 2024) Negli ultimi giorni l’amministrazione . La decisione è stata presa nonostante la crescente spaccatura con il governo israeliano e le preoccupazioni per un’offensiva militare a Rafah. Lo scrive il Washington Post. I nuovi pacchetti includono 25 jet F-35 per 2,5e più di 1.800MK84 da 2.000 libbre (900 kg) e 500MK82 da 500 libbre (225 kg), secondo dirigenti del Pentagono e del Dipartimento di. Leda 2.000 libbre sono state collegate a precedenti eventi con vittime di massa durante la campagna militare a Gaza.

