Ex naufrago polemico con gli autori de L’Isola dei Famosi | voleva tornare ma non è stato chiamato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 aprile 2024) Questa mattina il profilo Instagram dedeiin collaborazione con quello di Tv Sorrisi & Canzoni ha condiviso la copertina ufficiale del nuovo numero con Vladimir Luxuria, Elenoire Casalegno, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Fra i commenti al post spunta su tutti quello di un ex. Ma andiamo per gradi. Come precedentemente annunciato, quest’anno – a differenza delle passate edizioni – in copertina di Tv Sorrisi & Canzoni non ci sono finiti i nuovi naufraghi, ma il cast fisso dedei. 7 donne, 6 uomini: ecco il cast della nuova edizione dedeihttps://t.co/91veXTLp6I #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 29, 2024 La copertina ha ottenuto molti commenti, fra questi anche quelli di Killian Nielsen, ex ...