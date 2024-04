Regeni | il padre Claudio in aula | “Mio figlio non è mai stato alle dipendenze di autorità italiane o straniere”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Giulio “voleva rendersi indipendente e trovare un lavoro per valorizzare le sue capacità. Amava lo studio, cercava di coinvolgere tutti, era sempre rispettoso nei confronti degli altri”. A dirlo èdi Giulio il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016, sentito questa mattina income testimone nel processo in corso davanti alla Prima Corte di Assise di Roma che vede imputati quattro 007 egiziani. Il, rispondendodomande del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, ha ripercorso l’infanzia di Giulio a Fiumicello, in provincia di Udine, i viaggi con la famiglia “abbiamo sempre viaggiato – ha ricordatomentre sono state mostrate inalcune foto di Giulio con la ...