LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Parlati e Favorini superano il primo turno! Martina Esposito e Pedrotti agli ottavi nei -70 kg

(Di venerdì 26 aprile 2024) 11.18: VINCE ANCHE IRENE! Arriva il terzo shido per Pinot e l'azzurra avanzadi finale! 11.18: IPPOOOOOOOOOOOON! Battuta la turca Ogel, l'azzurra èdella categoria -70 kg 11.17: Secondo shido anche per11.15: Uno shido a testa, 2 shido per Pinot, uno per. Si va al golden score 11.14: Sul tatami 2 Tsunoda Roustant supera ilnella categoria -70 kg e ora tocca acontro la turca Ogel 11.14: Uno ...