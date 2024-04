LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Martina e Antonio Esposit - Rus -o, Parlati e Pedrotti agli ottavi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming deglididi Zagabria 12.22: Il russo Lavrentev si qualifica per glidella categoria -73 kg 12.21: SAVITA RUSSO SI QUALIFICA PER GLIDI FINALE! BATTUTA PER WAZA ARI LA CROATA OBERAN! L’azzurra affronterà nel prossimo incontro la spagnola Cabana Perez 12.20: Il waza ari di Russo che ribalta letteralmente l’avversaria 12.20: Manca un minuto al termine dell’incontro tra Russo e Oberan, ancora nulla di fatto ma l’azzurra ha due shido 12.18: L’olandese De Wit raggiunge glidella categoria -81 kg 12.18: Secondo shido per Savita Russo 12.17. Il finlandese Djoukaev si qualifica per glidella categoria -73 kg 12.17: ...