LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Martina Esposito e Pedrotti agli ottavi nei -70 kg! Avanti Favarini e Parlati

(Di venerdì 26 aprile 2024) Cronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming degli Europei di Judo di Zagabria 11.38. L'azero Mammadaliyev è qualificato della categoria -73 kg, l'ungherese Ungvari avanza agli ottavi dei -81 kg, la tedesca Butkereit si qualifica per gli ottavi dei -71 kg 11.28: Il serbo Sogenov avanza agli ottavi della categoria -81 kg 11.26: La svedese Eriksson supera la lituana Pileckaite e sarà l'avversaria di Bellandi negli ottavi della categoria -70 kg. Nella categoria -73 kg avanza anche il portoghese Kvantidze 11.22: Il georgiano Grigalashvli è il primo qualificato

112.00. Il belga Verstraeten si qualifica per i quarti di finale della categoria -60 kg battendo l'israeliano Shulman 11.58: Ancora Austria con Grabner che si qualifica per gli ottavi della categoria -57 kg 11.57: L'austriaca Kallinger si qualifica per gli ottavi

Si interrompe agli ottavi di finale l'avventura di Andrea Carlino e Angelo Pantano nella categoria -60 kg ai Campionati Europei 2024 di Judo , in corso di svolgimento a Zagabria (Croazia). Gli azzurri, abbastanza sfortunati nel sorteggio di ieri, non sono riusciti a compiere l'impresa venendo

Cronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming degli Europei di Judo di Zagabria 11.18: VINCE ANCHE IRENE Pedrotti ! Arriva il terzo shido per Pinot e l'azzurra avanza agli ottavi di finale! 11.18: IPPOOOOOOOOOOOON Martina Esposito ! Battuta

LIVE judo, Europei 2024 in DIRETTA: Antonio Esposito per fare strada tra gli 81 kg - Cronaca della prima giornata - Programma, Orari, Tv, Streaming degli Europei di judo di Zagabria Buongiorno

Grande Elios Manzi, medaglia di bronzo con l'Italia per l'atleta santateresino agli Europei di judo – VIDEO - Medaglia di bronzo per Elios Manzi ai campionati Europei di judo in corso a Zagabria. Il judoka santateresino è riuscito a conquistare il gradino piu basso del podio nella categoria 66kg al termine di

judo, Carlino e Pantano non riescono nell'impresa ed escono agli ottavi nei -60 kg agli Europei - Si interrompe agli ottavi di finale l'avventura di Andrea Carlino e Angelo Pantano nella categoria -60 kg ai Campionati Europei 2024 di judo, in corso di

