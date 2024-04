(Di domenica 7 aprile 2024) La Spezia, 7 aprile 2024 – Con il Valeriano Favaro Alinò che vince il regular season del Girone 1 ed approda direttamente alla finalissima, adesso c'è da definire la sfidante per lo. Così, ila 11 delladella Spezia e della Valdimagra manda in scena i playoff. Nei quarti didi andata l'Pervince sul campo dei Blues Boys per 2-0 grazie alle reti di Freschi e Tognozzi, mentre ilsupera il Cgs Real Chiappa 2-1 (doppietta di Chelotti a cui risponde il solo Kourouma). Ma c'è da decidere anche le retrocessioni nel Girone 2, oltre alla già definitiva del Montemarcello. Nei playout di andataFilattiera-Asd Il Ritrovo Filetto 0-0 e Bagnone-Cpo Agriturismo La Sarticola 1-1 (El Khir; Biggi). Tutto da ...

Calcio Uisp a 11: Amatori Per Lucio e Comano vedono la finale scudetto

