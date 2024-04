Calcio Uisp Quarti di finale Casa Culturale | 2 passi avanti Che rimonta per il Gavena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Gol, spettacolo e qualche sorpresa nell’andata deidiper il titolo del campionato diEmpoli Valdelsa. Partiamo proprio dal risultato più a sorpresa, ossia il successo per 1-0 a Monteboro del Fibbiana sui pluricampioni della Ferruzza. Ultimi a qualificarsi per questa fase finali, i montelupini hanno vinto il primo round grazie ad un colpo di testa nella ripresa di Tremolanti sugli sviluppi di un corner. Deciso passoper la, che sempre al Centro Sportivo di Monteboro ha regolato 2-0 il Vitolini con un rigore trasformato da Quaglierini e un centro di Ferrucci. Un successo che permette alla squadra di mister Matteoli di mettere quindi un piede in semiin vista della gara di ritorno. La gara più ...