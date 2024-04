frustava e violentava la figlia di nove anni: padre condannato a dieci anni di carcere - Un uomo è stato condannato a dieci anni di carcere dalla Corte d'Appello di Roma per aver maltrattato e abusato sessualmente della figlia di nove anni. Ora che la sentenza è diventata definitiva, ...

Continua a leggere>>

Padre padrone frustava la figlia di 9 anni - Undici anni fa una bimba arrivò al pronto soccorso con segni sulle ... La bimba durante il colloquio raccontò che quei segni sul corpo glieli aveva fatti il padre con una frusta. «Mi frustava perché ...

Continua a leggere>>

Frustate e abusi sulla figlia di 9 anni, padre padrone finisce in carcere - VITERBO - Abusò della figlia di 9 anni, condanna definitiva ed espiazione in carcere per padre padrone. Venerdì 19 aprile F. M., cinquantenne di Viterbo, è stato ...

Continua a leggere>>