(Di venerdì 26 aprile 2024) Conferenza stampa di Avs sulla candidatura dell'attivista di estrema sinistra in carcere in Ungheria. Fratoianni: "Vogliamo chiudere il ciclo infernale"

«Sono qui per Ilaria , mia figlia è antifascista e questa è a casa sua». A dirlo è Roberto Salis , padre dell’attivista detenuta da undici mesi in Ungheria, dal palco della manifestazione organizzata a Roma dall’Anpi in occasione dell’anniversario della Liberazione dal nazifascismo. «Sono qui a ... Continua a leggere>>

Elezioni Europee 2024, la lettera di ilaria Salis: “Fiera dell’Italia. Mi candido per difendere le persone nelle mie condizioni”| VIDEO - ilaria Salis spiega le ragioni che l'hanno spinta a candidarsi alle Elezioni Europee 2024 con AVS. La lettera letta in conferenza stampa alla Camera.

Continua a leggere>>

La lettera di ilaria Salis: "Io candidata per fare luce su casi come il mio" - Conferenza stampa di Avs sulla candidatura dell'attivista di estrema sinistra in carcere in Ungheria. Fratoianni: "Vogliamo chiudere il ciclo infernale" ...

Continua a leggere>>

ilaria Salis, le prime parole dopo la candidatura: “I casi come il mio sono frequenti. Chiedo un processo giusto” - La monzese di 39 anni si trova detenuta preventivamente a Budapest con l’accusa di lesioni aggravate. Alle elezioni di giugno sarà nella lista Alleanza Verdi e Sinistra ...

Continua a leggere>>