Roma - corteo dell’Anpi sfila con le bandiere della pace Sul palco il papà legge lettera Ilaria Salis

In città nel pomeriggio la prima uscita pubblica del Tavolo di coordinamento No G7 in occasione del corteo pro Palestina che si chiuderà davanti al consolato israeliano Continua a leggere>>

Erano quasi quarant’anni che non si vedeva Sfila re un corteo granata. L’ultima volta era accaduto il 5 maggio 1985 per un Pontedera-Siena, ieri la coreografia si è ripetuta per la gara contro la Spal, blasonato club che fino a 4 anni fa calcava ancora i campi della Serie A. Se la Sfila ta tutta ... Continua a leggere>>

Como, 15 marzo 2024 – Un corteo di più di trenta motrici, furgoni e mezzi pesanti, è sfilato per il centro città di Como oggi verso le 14, come ampiamente annunciato, “non per far festa ma per rivendicare il diritto al lavoro”, come hanno sottolineato i sindacati nell’annunciare l’iniziativa. ...

Continua a leggere>>