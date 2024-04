Curling | l’Italia si ferma ancora in semifinale ai Mondiali | troppo forte la Svezia di Edin

(Di sabato 6 aprile 2024) Sfumainil sogno della Nazionale italiana maschile di. Gli azzurri infatti hanno dovuto cedere il passo allaai Campionati2024, rassegna in scena in Svizzera, precisamente a Schaffahausen (Svizzera). La fortissima squadra diha superato i nostri ragazzi per 3-5, condannandoli alla finalina per la terza edizione consecutiva. Un match molto difficile quello di Joel Retornaz e compagni, deciso fondamentalmente in occasione del sesto end. L’inizio è, come normale che sia, nervoso e contratto, con le due squadre abili ad annullarsi a vicenda. Dopo due riprese terminate con un nulla di fatto arriva al terzo turno il primo strappo dei nordici, i quali marcano due punti dopo aver subito una bocciata buona da parte dello skip italiano, bravo in ...

Niente da fare per l‘ Italia di Curling maschile, che esce sconfitta in semifinale dai Mondiali 2024 di Schaffhausen, in Svizzera. Al KSS Freizeitpark passa la Svezia per 5-3. Italia di Ryan Fry, che ... (sportface)

L’Italia proverà a conquistare una medaglia domani, domenica 7 aprile, a partire dalle ore 10.00, sulla pista Sheet C, nella finale per il bronzo dei Mondiali 2024 di curling maschile, in corso a ... (oasport)

E' ancora amara la semifinale mondiale per gli azzurri: vince la Svezia, per l'Italia duello con la Scozia per il bronzo - La rassegna iridata del Curling maschile a Schaffhausen si chiuderà domenica con Retornaz e compagni sul ghiaccio (dalle ore 10.00) per salire sul podio, ma ...neveitalia

Curling: Mondiali; 8-3 alla Germania, Italia in semifinale - L'Italia del Curling maschile è in semifinale ai Mondiali in corso in Svizzera. Gli azzurri hanno infatti battuto la Germania per 8-3 nel 'qualification game' che metteva in palio un posto fra le ...ansa

