Curling | la Svezia vince i Mondiali | Niklas Edin imperatore totale | settimo sigillo iridato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Laha vinto i2024 dimaschile. La corazzata scandinava ha sconfitto il Canada per 6-5 in un’equilibratissima finale andata in scena sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera) e ha così conquistato una meritatissima medaglia d’oro, arrivata al termine di un’autentica cavalcata: undici vittorie su dodici incontri disputati nella fase gironi, successo sull’Italia e in semifinale e oggi l’affermazione in volata contro i nordamericani. Si tratta del dodicesimodella storia per la, addirittura il quinto nelle ultime sei edizioni. Applausi a scena aperta per il fuoriclasse assoluto, maestro indiscutibile delinternazionale: arriva addirittura il...