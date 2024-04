Curling | Mondiali maschili 2024 | Italia fuori in semifinale con la Svezia

(Di sabato 6 aprile 2024) Niente da fare per l‘dimaschile, che esce sconfitta indaidi Schaffhausen, in Svizzera. Al KSS Freizeitpark passa laper 5-3.di Ryan Fry, che scende sul ghiaccio con i soliti Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate).con lo skipper Niklas Edin ed i compagni Oskar Eriksson, Rasmus Wranaa e Christoffer Sundgren (Daniel Magnusson riserva). Azzurri che non riescono a migliorare i risultati del 2023 (quarto posto con finalina persa con la Svizzera) e del 2022 (terzo posto) e vengono eliminati per l’ottava volta inche torna in finale, dopo la delusione del 2023, e potrà ...

