“Sono salvo”. I feriti dell'esplosione alla centrale di Suviana hanno prima chiamato casa. “Poi li abbiamo sedati”

Il chirurgo che ha salvato la vita Fedez ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi. Le sue parole. La rivista è in tutte le edicole dal 7 marzo e il medico ricorda il periodo in cui il rapper ... (cityrumors)

Lorella Cuccarini è stata ospite della puntata di C'è posta per te trasmessa sabato 2 marzo. Salvo ha fatto una sorpresa alla madre Maddalena. Si sentiva in colpa nei suoi confronti per non esserle ... (fanpage)