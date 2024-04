Gli operai della centrale di Suviana avevano ferite sulla schiena | «Sono morti scappando»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 aprile 2024) Quando i sommozzatori dei vigili hanno trovato il corpo di Adriano Scanri un braccio gli copriva il viso. Come se si volesse difendere da qualcosa. Nella stessa posizione era il corpo di Paolo Casiraghi. Uno di loro avevasulle. L’ipotesi è che entrambi stessero tentando di scappare. Al nono piano interratoidroelettrica di Bargi sul lago disi trovava anche il cadavere di Alessandro D’Andrea. Anche lui era in fuga. Perché secondo alcuni dei sopravvissuti la squadra di 15 operatori aveva sentito uno «strano rumore» prima dell’esplosione. «Come quello di un motore che gira a vuoto», è la descrizione. Per questo molto probabilmente hanno tentato di fuggire. E i primi a morirestati quelli che erano più indietro nella fila ...