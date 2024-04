Esplosione nella centrale di Suviana | trovati due corpi | le vittime accertate sono 5

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 aprile 2024)idroelettrica diBargi, in provincia di Bologna, proseguono le complesse operazioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco per la ricerca dei dispersi dopo l’avvenuta due giorni fa. Questa mattinastati individuati dai sommozzatori idi due dei quattro dispersi. La quarta vittima è stata identificata ed è Adriano Scandellari, un 57enne nato a Padova e residente a Ponte San Nicolò (Padova): lavorava per Enel Green Powerfunzione di O&M Hydro. La quinta vittima non è ancora stata identificata. Le ricerche erano riprese dalle 20 di ieri nei piani -8, -9 e -10, nelle quali è impiegato un dispositivo di soccorso di 100 vigili del fuoco. In via di stabilizzazione l’afflusso d’acqua nei piani allagati della ...