Trump in tribunale a New York per il caso Stormy Daniels

(Di lunedì 15 aprile 2024) Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, oggi un ex presidente è comparso in un’aula di giustizia per rispondere di reati penali. Donalddeve fare ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , si appresta a torna re, ancora una volta, in tribunale , per affrontare un processo penale che potrebbe plasmare il suo futuro politico. L’attenzione ... (ildifforme)

New York, 15 aprile 2024 – E’ “un attacco all’America” . Così Donald Trump ha commentato il processo iniziato oggi a New York che lo vede imputato con l’accusa di aver pagato il silenzio della ... (quotidiano)

Una storia di fondi elettorali ha portato, per la prima volta, un ex presidente degli Stati Uniti sul banco degli imputati. Donald Trump deve rispondere di falsa rendicontazione riguardo alle spese ... (open.online)

Trump: "Processo contro di me è attacco all'America" - "Non è mai successo niente di simile prima". Un "attacco all'America" e una "persecuzione politica". Così l'ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito il processo contro di lui in meri ...primapaginanews

Trump è arrivato a dire che il processo per il pagamento in nero di una pornostar è un attacco all'America - Questo è davvero un attacco a un avversario politico. È tutto qui”. Così Donald Trump dal tribunale di New York dove è iniziato con la selezione della giuria il processo penale che lo vede accusato di ...globalist

Caso Trump-Stormy Daniels, per il tycoon il processo è “un attacco all’America” | VIDEO - Donald Trump definisce il suo processo nel caso dei soldi all'ex pornostar Stormy Daniels "un attacco all'America" e una "persecuzione".tag24