Trump assopito in Tribunale durante il processo per il caso Stormy Daniels E sui social parte il meme su “sleepy Don”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sarà che son quasi coetanei, ma Donalde Joe Biden potrebbero avere più cose in comune del previsto. E così il soprannome cheha coniato per l’avversario dem gli si è ritorto contro, dopo che la giornalista del New York Times Maggie Haberman ha scritto che l’ex presidente 77enne “sembrava dormicchiare”la prima udienza delper i pagamenti alla pornostar. Del resto imedia non perdonano, e così da ‘Joe’ a ‘Don’ il passo è stato breve. In poche ore il pisolino del tycoon è diventato di tendenza sull’ex Twitter con tanto di hashtag #DonSnorleone, dove ‘snor’ in inglese vuol dire russare, e ‘The Nodfather’, dal titolo del celebre film il Padrino con la parola ‘god’ sostituita ...