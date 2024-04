Usa - lo strano caso | perché nessuno può candidarsi oltre Trump e Biden

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 20 aprile 2024) L’ex governatore del Minnesota Jesse Ventura – riferisce The Hill – ha detto che potrebbe battere sia Joeche Donaldin un ipotetico confronto elettorale. “Se avessi diritto di voto in tutti gli Stati e mi fosse permesso di partecipare ai dibattiti”, ha sostenuto, “potrei sconfiggere i candidati dei due partiti maggiori”. Malgrado il pulpito dal quale viene la predica (un uomo politico decisamente di seconda schiera che ha avuto successo in Minnesota a cavallo dei due millenni per via della fama conquistata da wrestler sui ring e soprattutto in quanto proposto dall’allora significativo Reform Party di Ross Perot), importanti le sue paroleevidenziano la reale impossibilità anche solo di proporsi seriamente nel sistema elettorale americano per un terzo che intenda rappresentare una alternativa. Dovrebbe il desso, per ...