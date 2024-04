Calendario Europei judo 2024 oggi | orari 26 aprile - t - streami -g, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Quest’è in programma la seconda giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento a Zagabria fino a domenica 28. L’Italia vuole prolungare il trend positivo dopo le medaglie conquistate ieri da Odette Giuffrida (argento nei -52 kg) ed Elios Manzi (bronzo nei -66 kg), ma non sarà facile salire sul podio nelle quattro categorie di peso odierne. Fari puntati in primis su Antonio Esposito, quinta testa di serie del seeding nei -81 kg e possibile protagonista per le posizioni di vertice dopo aver brillato recentemente a Linz e Antalya ottenendo la selezione olimpica per Parigi. Proprio in chiave qualificazione a cinque cerchi vanno a caccia di un exploit importante le varie Flavia Favorini, Savita Russo (-63 kg), Irene Pedrotti e Martina Esposito (-70 kg), mentre al maschile ...