Judo - Europei Zagabria 2024 | Odette Giuffrida argento nei -52k - Elios Manzi bronzo nei -66 kg

(Di giovedì 25 aprile 2024) Si ferma in finaleaglidiche hanno preso oggi il via a. La 29enneka romana è stata sconfitta nell’atto conclusivo del torneo -52 kg dalla kosovara Distria Krasniqi, che ha messo a segno il waza-ari decisivo che le ha regalato la medaglia d’oro al golden score. Nel corso della giornata l’azzurra aveva eliminato Borisova, poi la cipriota Asvesta e in semifinale l’ungherese Reka Pupp prima del ko in finale. Un’altra medaglia arriva invece dagli uomini e da, che si è aggiudicato una finale per iltutta italiana contro Matteo Piras con un waza-ari messo a segno nell’ultimo minuto della contesa. A questa finale per il terzo gradino del podioera arrivato ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 Waza-ari per Elios Manzi, che passa in vantaggio a 40 secondi dal termine. 18.29 Inizia l'ultimo minuto di tempo regolamentare. 18.28 Shido per entrambi gli atleti per passività. 18.27 Bell'attacco di Manzi, ma non si lascia sorprendere Piras. 18.24 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.42 Risuona l'inno nazionale del Kosovo. 18.41 Questo il podio dei 52 kg femminili: 1 Distria Krasniqi (Kos)2 Odette Giuffrida (Ita) 3 Ariane Toro Soler (Esp) e Reka Pupp (Hun) 18.40 Ora è il momento della premiazione dei 52 kg femminili. 18.38 Ippon per ...

Odette Giuffrida si prende l'argento agli europei: sconfitta in finale da Distria Krasniqi che si prende l'oro - europei - Si ferma proprio all'ultima la corsa verso all'oro, nei -52kg femminili, per Odette Giuffrida che ha perso la finale contro la kosovara Distria ...

Il messinese Elios Manzi rivince il bronzo agli europei di judo in Croazia - Per la terza volta in carriera, otto anni dopo la prima medaglia, il 28enne messinese Elios Manzi vince il bronzo agli europei di judo. Sul tatami di Zagabria, in Croazia, si è aggiudicato il derby ...

LIVE judo, europei 2024 in DIRETTA: Giuffrida d'argento nei 52 kg. Bronzo per Manzi nei 66 kg - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.05 È ora il momento di assegnare l'ultimo titolo di questa giornata. Nella finale per l'oro dei 57 kg si ...

