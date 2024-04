Judo - Europei 2024 | due medaglie azzurre nella prima giornata con Giuffrida e Manzi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Poche sorprese nel Final Block delladei Campionatidi, in corso di svolgimento a Zagabria. Bilancio sicuramente positivo per l’Italia, che festeggia le dueottenute da Odette(argento) ed Elios(bronzo) oltre all’ottimo quinto posto di Matteo Piras, in un day-1 che vede salire sul gradino più alto del podio cinque Paesi diversi in altrettante categorie. L’unico vero grande exploit del giorno si è materializzato nei pesi leggeri femminili (-48 kg) con il trionfo della diciannovenne russa Kristina Dudina, già bronzo agli ultimi Mondiali Junior, che ha dominato la finalissima con la francese Blandine Pont imponendosi per ippon con due waza-ari in 2’09”. Terza posizione per la portoghese Catarina ...