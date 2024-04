Torino - buone notizie da Schuurs | ecco quando torna

(Di giovedì 25 aprile 2024) Peerha iniziato ad allenarsi con il pallone: una bella notizia per il difensore che lo scorso ottobre, nella gara di andata di campionato...

Perr Schuurs , difensore del Torino , ha parlato della sua condizione fisica e del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni Perr Schuurs , difensore del Torino , ha parlato come ospite all’evento Golden Hearts, organizzato dall’LND Piemonte e Valle ...

Perr Schuurs è stato protagonista di Champions of Made in Italy, il format della Lega Serie A nel quale i calciatori delle varie squadre...

Milan, Moncada presenta la prima offerta: stregati da Tiago Santos - Visualizzazioni: 428 Milan, la prima moncadata della stagione potrebbe essere quella del forte terzino destro del Lille. Vediamo qui di seguito i dettagli. Il Milan, lo avevamo scritto già da diverso ...calciostyle

Lazaro, altra prova negativa. E con l’Inter può tornare in panchina - L'austriaco, chiamato in causa nella seconda frazione, non ha riscattato l'errore del derby. Difficile rivederlo dal primo minuto ...toro

torino, ecco chi recupera e chi no per l'Inter - Domenica il torino scenderà in campo a San Siro contro l`Inter, una partita complicata contro una squadra che vorrà festeggiare al meglio davanti ai propri tifosi.calciomercato