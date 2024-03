Torino | Schuurs | «Sento sempre il supporto dei tifosi»

Perr Schuurs , difensore del Torino , ha parlato della sua condizione fisica e del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni Perr Schuurs , difensore del Torino , ha parlato come ospite all’evento Golden ... (calcionews24)

Perr Schuurs è stato protagonista di Champions of Made in Italy, il format della Lega Serie A nel quale i calciatori delle varie squadre... (calciomercato)

Corriere Torino: “Schuurs, solo parole d’ amore” - "Dove sarebbe potuto arrivare il Torino con Perr Schuurs in questa stagione La domanda resterà senza risposta, perché l’olandese non rientrerà in campo prima della prossima annata. Il difensore sta a ...toronews

Corriere Torino: "Schuurs, parole d'amore: 'Torino è la mia città'" - Per rivederlo in campo bisognerà aspettare la prossima stagione, ma intanto l'olandese manda parole al miele verso la squadra, la città e i tifosi. "Schuurs, solo ...torinogranata

Torino, Schuurs: “Mi sento parte della famiglia granata, non e’ un club come gli altri” - Visualizzazioni: 428 Torino, Peer Schuurs, difensore centrale olandese classe 99', in questa stagione con la maglia del Toro ha collezionato 10 presenze con un gol all’attivo. Arrivato a Torino nell’e ...calciostyle