(Di giovedì 21 marzo 2024) Perrè stato protagonista di Champions of Made in Italy, il format della Lega Serie A nel quale i calciatori delle varie squadre...

Perr Schuurs , difensore del Torino , è out per infortunio da fine ottobre. Recentemente ha cambiato il suo agente Perr Schuurs ha cambiato agente . Il difensore del Torino è passato all’agenzia Muy ... (calcionews24)

Schuurs: 'Il Torino non è come gli altri club. Il 4 maggio è speciale' - Perr Schuurs è stato protagonista di Champions of Made in Italy, il format della Lega Serie A nel quale i calciatori delle varie squadre si raccontano e parlano.calciomercato

Schuurs: “A Torino mi sento a casa, i tifosi sono speciali” - Il canale YouTube della Lega Serie A nel nuovo episodio " Campioni del Made in Italy " ha pubblicato un'intervista dedicata a Perr Schuurs. L'ultima apparizione in campo del difensore del Torino risal ...toronews

Torino, Cairo pensa al dopo Juric: non solo Palladino in lista - Il futuro di Ivan Juric dipende dal piazzamento finale del Torino. Se i granata entreranno in Conference, il tecnico croato rimarrà all'ombra della Mole. Una ...footballnews24